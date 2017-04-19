Sığınmacı çocuklar kimsesiz kalıyor!

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) verilerine göre,Orta Afrika Cumhuriyeti'nden (OAC) kaçan 800'ü çocuk 3 bin 500'e yakın sığınmacı komşu ülke Çad'ın güneyindeki Logone bölgesine bağlı Gore kentindeki kampa sığındı.

Sığınmacılar, OAC'nin orta kesimindeki Bambari kentinde eski Seleka silahlı grubuna bağlı Nureddine Adam yönetimindeki Orta Afrika'nın Dirilişi (FPRC) ile Ali Ndarass'ın liderliğindeki OAC'de Barış için Birlik (UPC) milisleri arasında artan çatışmalar yüzünden köylerini terk etti.

Ülkedeki bu huzursuz ortamdan en çok etkilenenler ise çocuklar oldu.

"100'e yakın çocuk kampa ulaştıklarında aç ve susuzdu"

BMMYK'nın Gore temsilcisi Masdongar Elie, yaptığı değerlendirmesinde, Çad'a annesiz babasız gelen 100'e yakın çocuğun kampa ulaştıklarında aç ve susuz olduklarını, bazılarının ise buraya ulaşmak için yürüyerek onlarca kilometre kat ettiğini aktardı.

Elie, sığınma kampında gıda stoklarının yetersiz olduğuna dikkati çekerek uluslararası topluma BMMYK'ya destek olmaya çağırdı.

"Evime dönmek istiyorum"

Sığınmacılardan 8 yaşındaki Maimuna, silahlı bir grup yüzünden ailesinden ayrı düştüğünü anlattı.

Maimuna, "Şiddet olayları yüzünden köyümüzü terk ettiğimizde kalabalığın içinde annemle babamı kaybettim. Tanımadığım kişiler bana yardım etti ve otobüslere binerek Çad'a geldik. Burada hiç kimseyi tanımıyorum. Evime dönmek istiyorum. Ailem burnumda tütüyor. " ifadelerini kullandı.