Þii din adamý Cevheri: Þiiler Hizbullahý sorgulamaya baþladý

Arap Diyalog Araþtýrmalarý Merkezi Baþkanlýðýný yürüten Þii din adamý Cevheri, Hizbullah milislerinin Suriye'deki varlýðýyla ilgili Lübnan'ýn baþkenti Beyrut'ta AA muhabirine açýklamalarda bulundu.

Þeyh Cevheri, baþlarda Þii milislerin Suriye'ye gidip savaþmasýný sorgulayan en küçük bir imanýn bile düþünülemez olduðunu ifade etti. Ancak bugün Þii toplumunda artýk bu konularýn konuþulduðunu ve sorgulanmaya baþladýðýný belirten Cevheri þunlarý söyledi:

"Bugün Þiiler arasýnda bu soru (Þii milislerin Suriye'deki varlýðý) daha dikkati çeker bir hal aldý. Savaþýn ilk yýllarýnda böyle bir sorgulamanýn ya da sorunun adýný anmak bile yasaktý. Bugün Hizbullah'ýn Suriye'deki bekasý için kullandýðý çevrelerde dahi Þii aileler, þu meþru soruyu sormaya baþladýlar: Suriye'de savaþa girmek neden gerekliydi? Hele de ortada küçük baþarýlar, büyük bir bataklýk varken..."

Lübnan'daki Þii mahallelerine Suriye'den her gün cenazeler gelirken Rusya ve Ýran gibi büyük devletlerin bedel ödemeden kazanç elde ettiðini görmenin bu düþüncenin oluþmasýnda etkili olduðunu vurgulayan Þeyh Cevheri, "Savaþýn bedelini kendileri öderken kazanýmlarýnýn tamamýný büyük devletlerin aldýðýný, savaþýn uluslararasý bir oyun haline dönüþtüðünü görmeleri Þii çevrelerde Suriye'ye gitmeyi ve savaþa taraf olmayý sorgulatýr oldu." dedi.

- "Hizbullah, zalim bir diktatörle ayný hendekte savaþa girerek tarihi hata yaptý"

Hizbullah'ýn rejim güçlerinin yanýnda Suriye'deki savaþa katýlmasýna ilk günden itibaren itiraz ettiklerini aktaran Cevheri, Hizbullah'ý Þiilik akidesinin dýþýna çýkmakla eleþtirdi. Þii din adamý þu ifadeleri kullandý:

"Suriye'de rejim yanýnda savaþa girmek, çýkýþ noktasý zulme karþý durmak olan '12 Ýmam Þiiliði'nin de mana dýþýna çýkarýlmasýydý. Biz Þiiliði Ýmam Hüseyin'in zalime karþý çýkmasýndan öðrenmiþizdir. Nasýl olur da bu mezhep, zalim bir liderin zaferi için çaba sarf eder? Hizbullah ile ters düþmemiz bu noktadan ileri gelir. Hizbullah'ýn kendince gerekçeleri olabilir ama hiçbir meþruiyeti kalmamýþ, halkýna karþý, eli kanlý zalim bir diktatörle ayný hendekte savaþa girerek Hizbullah tarihi bir hata yapmýþtýr."

Þeyh Cevheri, "Yýkým ve ölümler Suriye'nin her yanýný sararken üzülüyoruz, bu elim manzaraya ancak aðlayabiliyoruz." diyerek sözlerini tamamladý.