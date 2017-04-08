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Şii lider Sadr'dan Esed'e "görevi bırak" çağrısı

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'e 'görevini bırakma ve halka kendi geleceğini tayin etme fırsatı verme' çağrısında bulundu.

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Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, "Beşşar Esed'in Suriye'nin çıkarı doğrultusunda hareket ederek ülkeyi savaş belasından ve teröristlerin kontrolüne geçmekten kurtarmak için iktidardan vazgeçip görevinden istifa etmesi insaflı olur." ifadesini kullandı.

"ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesi faydasızdır." diyen Sadr şunları kaydetti:

"Irak'ta DEAŞ'e saldırdığını ilan etti ancak terör hala topraklarımızda bulunuyor. Buradaki müdahalesi asla faydalı olmamıştır. ABD, barışın öncüsü olmak istiyorsa diyaloğu desteklemeli. Filistin, Burma, Bahreyn ve diğer yerlerdeki halkı kurtarmalı."

Herkese "Suriye'deki askerlerini çekmeleri" çağrısı yapan Sadr, ülkenin geleceğini Suriye halkının belirlemesi gerektiğini vurguladı.

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ergin08.04.2017 16:00
anlayın artık abd esad,a suriyede bulunma karşılıgı yaşama şansı veriyor yani ne kadar bulanık bir suriye topragı abd nin o kadar işgalinin görünmezligi ve haklılıgı bugün suriyede barış olsa yarın abd nin suriyede ne işi var olacak ya şimdi
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