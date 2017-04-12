Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Şii liderden Esed'e çağrı: Sonun Kaddafi gibi olabilir

Irak Şii lideri Mukteda el Sadr , Katil Esed'e ikinci bir çağrıda daha bulunarak istifasını istedi. Sadr yaptığı açıklamada, 'İstifa etmezsen sonun Libya lideri Kaddafi gibi olacak' dedi.

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
x

Irak Şii lideri Mukteda el Sadr , Katil Esed'e ikinci bir çağrıda daha bulunarak istifasını istedi. Sadr yaptığı açıklamada, "İstifa etmezsen sonun Libya lideri Kaddafi gibi olacak" dedi.
Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, yaptığı açıklamada, "Esed'in görevinden ayrılması Suriye halkının kararına bağlı ancak bu halkın sıkıntılarını sonlandırmak için görevi bırakması uygun olur." diye konuştu.
 
"Sonu Kaddafi ve diğerleri gibi olmasın diye Esed'in görevi bırakmasını istedim." diyen Sadr, "Sadece Esed değil, halklarına karşı hala insani olmayan ve terör yönetimiyle davrandıkları için Abdurabbu Mansur Hadi (Yemen Cumhurbaşkanı) ve Bahreyn Kralı'nın da görevden alınmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.
 
Sadr, daha önce de yaptığı açıklamada, "Beşşar Esed'in Suriye'nin çıkarı doğrultusunda hareket ederek ülkeyi savaş belasından ve teröristlerin kontrolüne geçmekten kurtarmak için iktidardan vazgeçip görevinden istifa etmesi insaflı olur." demişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
15 Temmuz Diriliş, 16 Nisan Yükseliş

15 Temmuz Diriliş, 16 Nisan Yükseliş

Eski bir pencereden bakın ne yaptı

Eski bir pencereden bakın ne yaptı

İstanbul Boğazı'nda 4 asker böyle şehit oldu

İstanbul Boğazı'nda 4 asker böyle şehit oldu

85 yaşında Everest'e tırmanacak

85 yaşında Everest'e tırmanacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA