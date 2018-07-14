Şii liderler Sistani ve Sadr İran’a karşı ayaklandı

Irak’ın Basra kentinde elektrik kesintileri ve işsizlik sebebiyle başlayan isyanın ateşi tüm ülkeyi sardı. Ülkede Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali Sistani’nin Cuma hutbesinde “Irak’ın cömert kenti Basra’nın fakirliğe mahkûm edilmesi kabul edilemez” diyerek eylemcilere destek olmasının ardından isyan ateşi, bağımsızlıkçı Şii lider Mukteda es Sadr’ın hakimiyetindeki Necef’e sıçradı.

‘TAHRAN’I İSTEMİYORUZ’

Valilik ve binalarına saldıran protestocular Necef Havalimanı’nı basarken, başkent Bağdat’ın Şii yoğunluklu mahallelerinde yolları kapatan Iraklılar hükümetin istifasını istedi. Meysan’daki eylemlerde polisin açtığı ateş sonucu 1 kişi ölürken, İran destekli Dava Partisi, Ulusal Hikmet Akımı, Haşdi Şabi milislerine yakınlığıya bilinen Bedir Örgütü ve Yüksek İslami Konseyi Partisi’nin binalarını ateşe verildi. Zikar kentindeki göstericiler ise, eylemler sırasında “İran, seni artık istemiyoruz” sloganları attı.