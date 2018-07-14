Şii liderler Sistani ve Sadr İran’a karşı ayaklandı
Irak’ın Basra kentinde elektrik kesintileri nedeniyle başlayan isyan, Şii liderler Sistani ve Sadr’ın desteğiyle tüm ülkeyi sardı. Gösterilerde, İran destekli siyasi partiler hedef alındı.
Irak’ın Basra kentinde elektrik kesintileri ve işsizlik sebebiyle başlayan isyanın ateşi tüm ülkeyi sardı. Ülkede Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali Sistani’nin Cuma hutbesinde “Irak’ın cömert kenti Basra’nın fakirliğe mahkûm edilmesi kabul edilemez” diyerek eylemcilere destek olmasının ardından isyan ateşi, bağımsızlıkçı Şii lider Mukteda es Sadr’ın hakimiyetindeki Necef’e sıçradı.
‘TAHRAN’I İSTEMİYORUZ’
Valilik ve binalarına saldıran protestocular Necef Havalimanı’nı basarken, başkent Bağdat’ın Şii yoğunluklu mahallelerinde yolları kapatan Iraklılar hükümetin istifasını istedi. Meysan’daki eylemlerde polisin açtığı ateş sonucu 1 kişi ölürken, İran destekli Dava Partisi, Ulusal Hikmet Akımı, Haşdi Şabi milislerine yakınlığıya bilinen Bedir Örgütü ve Yüksek İslami Konseyi Partisi’nin binalarını ateşe verildi. Zikar kentindeki göstericiler ise, eylemler sırasında “İran, seni artık istemiyoruz” sloganları attı.
Bağdat interneti kesti İbadi MGK’yı topladı
Basra’da elektrik kesintileri ve işsizlik nedeniyle başlayan isyanın, Şii liderler Ayetullah Sistani ile Sadr’ın desteğiyle yayılması Bağdat’ı telaşlandırdı. İsyanın koltukların hedef almasından çekinen hükümet ilk önlem olarak ülkenin internetini kesti. Söz konusu önlemin çare olmaması üzerine Milli Güvenlik Konseyi, Başbakan İbadi liderliğinde acil olarak toplandı. Zirve sonrası basın toplantısı düzenleyen İbadi, gösterilerin doğal bir tepki olduğunu söyledi.
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