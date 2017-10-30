Şii milisler Suriye'den çıkarılsın, Kürt ayrılıkçı gruplar yargılansın'

Suriyeli askeri muhalifler adına 7. Astana görüşmelerine katılan Fatih Hassun, Birleşmiş Milletler (BM) heyetine, İran destekli yabancı terörist unsurların ülkeden çıkarılmasını ve terör örgütü PKK/PYD'nin insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulmasını içeren dosyalar sunacaklarını belirtti.

Hassun, toplantının gündemine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda tarafların farklı gündemleri olduğunu söyleyen Hassun, "Rusya'nınki rejim lehine kazanımlar elde etmek, İran'ınki de Astana toplantısını baltalamaktır." dedi.

Hassun, muhaliflerin toplantıdan bekledikleri en olumlu sonucun rejimin cezaevlerindeki esir ve tutukluların serbest bırakılması olacağını vurgulayarak "Tutukluların serbest bırakılmasından sonra kuşatmaların son bulması ve insani yardımların yapılmasını istiyoruz. Elbette uzun vadede de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının uygulanması, tam ateşkesi sağlayarak Esed'siz tam yetkili bir geçici hükümeti oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Muhalefet heyetinin BM'ye Rusya, İran ve rejime baskı yapabilecek delilleri içeren belgeler sunacağını ifade eden Hassun, içeriğe ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu belgelerde demografik değişim ve tehcir konuları var. İran devrim muhafızlarının, Şii milislerin ülkeden çıkmasını istiyoruz. Ayrıca ayrılıkçı Kürt gruplarının işlediği suçlardan yargılanmalarını istiyoruz. Bu konuları BM'nin dikkatine sunacağız. Rejimin kimyasal silah kullanmasının dosyası var. Ayrıca başka dosyalarımız da var. Örneğin, rejimin (faili DEAŞ gibi yansıtılan) Karyateyn katliamı, Humus merkezi hapishanesindeki grev gibi ek dosyalarımız var."

TUTUKLU VE ESİRLERİN DURUMU

Hassun, geçen turda Rusya'nın rejimi, cezaevlerinde alıkoyduğu binlerce kişiyi serbest bırakmaya ikna edeceği sözünü verdiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Ama (Rusya'nın) konuşmaları tatmin edici değil. 6. Astana toplantısı sonrası takip ettik. Rus temsilci İran’dan sonra rejimi ziyaret etti, kısa bir ziyaret oldu. Ama bu görüşmede tutuklar konusu ele alındı mı, tam emin değiliz. Neticede bizler Rusya’nın bu konudaki ciddiyetini takip edeceğiz. Eğer bir şey yapamazsa siyasi geçişteki rolünden şüphe edeceğiz. Uluslararası toplum karşısında başarısız olmuş olacaklar. Çünkü görünen o ki Rusların rejime bu konuda baskı yapmaya imkanları yok."

ATEŞKES İHLALLERİ

Hassun, rejimin gerginliği azaltma bölgelerindeki ateşkes ihlallerine ilişkin 6 maddelik bir dosya hazırladıklarını belirterek "İlk maddede rejimin Astana 6'dan beri işlediği ihlaller var. İkinci bendinde ise Rus hava güçlerinin ihlalleri var. 3. bent ise gerginliği azaltma bölgelerini genişletilmesi ve başka yerleri de kapsamasına ilişkin. Rusların görevlerini yerine getirmesi gerektiği alanlarda biz Türkiye'ye başvuruyoruz."

Astana'da 30-31 Ekim'de düzenlenen Suriye konulu 7. toplantı, garantör ülkelerin ikili ve üçlü görüşmeleriyle sürüyor.

Tüm tarafların birlikte katılacağı ve sonuç bildirisinin okunacağı ana görüşmenin yarın yapılması bekleniyor.