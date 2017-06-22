Şii milisler Suriye’nin güneyinden çekiliyor

Terör örgütü PKK/PYD ile kurduğu ortaklıkla kuzeyde DEAŞ işgalindeki Rakka kentini kuşatan Pentagon, Irak sınırındaki Tahran destekli milislere odaklanmak için yeni ittifaklar kurmaya başladı. Bölgede öncelikli hedefini ‘İran’ın oluşturduğu Şii koridoruna set çekmek’ olarak belirleyen Washington yönetimi, Ürdün’de yaklaşık bir aydır Rus yetkililerle yürüttüğü müzakerelerde sonuca ulaştı. Rusya ile ABD’nin Suriye’nin güneyindeki Deraa ve çevresini Tahran destekli Şii milislerden arındırma konusunda anlaştığı öğrenildi.



HİZBULLAH VE TAHRAN GİTSİN

Londra merkezli Eşark El Evsat gazetesinin İngiliz ve Rus kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Mayıs ayı ortalarından itibaren Amman’da Suriye’deki çatışmalar konusunda gizli toplantılar gerçekleştiren ABD’li ve Rus yetkililer, üçüncü görüşmede kritik bir mutabakat imzaladı. Buna göre, ülkenin güneyindeki Deraa ve çevresindeki 30 kilometrekarelik alanın Tahran’ın desteklediği gruplardan temizlenmesi kararlaştırıldı. Anlaşmada, Rusya’nın bölgede bulunan Şii militanlar ile muhalifler arasındaki çatışmaların önlenmesi için tarafsız bir güç kullanılması önerisi de kabul gördü. Güneyin rejime bağlı güçler dışında tüm gruplardan temizlenmesini öngören mutabakat ile birlikte böylece Hizbullah ve İran destekli milislerin İsrail’e yönelik güvenlik tehdidindin de önüne geçmiş oldu.



Toplantıda ABD tarafından silahlandırılan, Ürdün destekli ‘sahte ÖSO’ ile rejim arasında son günlerde Tanf’ta yaşanan çatışmaların önüne geçmek için de önlemler alındı. Al Monitor’a konuşan kaynaklar, rejimin Tanf’ın güneyine geçmemesi karşılığında Pentagon’un kuzeyde kalan üssünü bölgeye taşımasına izin verildiğini belirtti. Öte yandan, mutabakatta Ürdün yararına maddeler de yer aldı. Buna göre, Ürdün’ün Suriye sınırındaki Ramtha kentinden Lübnan’da uzanan ticari yolu yeniden faaliyete açabileceği kaydedildi. Ayrıca Amman yönetiminin insani yardımlardan sorumlu olması ve sığınmacıların Ürdün’e gönderilmesi meselelerinde de anlaşmaya varıldı.

Ne olmuştu?