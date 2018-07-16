Şiilere karşı Şii ayaklanması

Irak’ın güneyinde yoğunlukla Şii nüfusun yaşadığı Basra, Kerbela, Necef ve Babil illerinde başlayan ve başkent Bağdat’a kadar uzanan protesto gösterileri alınan önlemlere rağmen ikinci gün de durulmadı. Yaşanan elektrik ve su sorunu, ülke varlıklarının adil kullanılmaması, yolsuzluk ve verilen sözlere rağmen yaşanan işsizlik gerekçesiyle ülke yönetimini protesto eden göstericiler ikinci gün Necef’te havaalanını Basra’da ise İl Meclis binasını bastı. Ayrıca göstericiler iktidar Dava Partisi’nin yanı sıra Ammar el-Hekim’in Ulusal Hikmet Akımı (parti) ve İran destekli Bedir Örgütü ile Yüksek İslami Konseyi (Şii) Partisi’nin binalarını basarak ateşe verdi. Güvenlik güçlerinin Meclis binasına giren göstericilere gerçek mermi kullanarak müdahale etmesi nedeniyle 2 gösterici hayatını kaybedetti. Önceki gün de Meysan kentinde güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu 1 kişi yaşamını yitirmişti.

‘İRAN’I İSTEMİYORUZ’

Protestoların ilk gününde Irak’ın petrol zengini kenti Basra, Kerbela, Necef ve Babil illerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken başkent Bağdat’a sıçrayan ve hükümetin istifasını isteyen gösteriler nedeniyle yönetim şehirdeki interneti kesti. Fakat bu önlemlere ve Başbakan Haydar el-İbadi’nin Basra ziyaretine rağmen gösteriler ikinci gün de artarak devam etti. Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum yaptığı açıklamada hükümete göstericilerin meşru taleplerine acilen kulak verme çağrısında bulundu. Gösterilerde iktidar kurumlarının yanı sıra muhalefetteki Şii parti binalarının da basılması dikkat çekti. Göstericilerden Basralı Saad Cafer “Parti binaları neden basılıyor?” sorusunu, “Partiler ülkenin varlıklarına el koyarken halk fakirlik içinde” şeklinde yanıtladı. Zikar kentindeki göstericiler de eylemleri sırasında “İran, seni artık istemiyoruz” sloganları attı.

İBADİ’DEN EK BÜTÇE

Gelişmeler üzerine Başbakan Haydar el-İbadi’nin ofisinden protestoların ateşini söndürmek için olumlu açıklamalar geldi. Bağdat yönetiminin açıklamasında kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla Basra’ya yaklaşık 3 milyar dolar tahsis edilmesine karar verildiği ifade edildi. Kamu hizmetlerinin iyileştirilmesiyle ilgili adımlar atılacağının açıklandığı mesajda, göstericiler tarafından basılan El-Necef Havaalanı Yönetim Kurulu’nun feshedilmesine de karar verildiği bilgisi paylaşıldı. Necef’teki göstericiler, siyasi partilerin havaalanının gelirlerini kontrol altına aldığı iddiasıyla, havaalanı müdürünün görevinden alınmasını talep etmişti.

SADR İLE SİSTANİ'DEN DESTEK

Mayıs ayında yapılan genel seçimleri sürpriz bir şekilde kazanan Sadr hareketi lideri Şii imam Mukteda el Sadr ile Şii din adamı Ayetullah Sistani’den göstericilere destek geldi. Sadr açıklamasında “Mazlum halka şiddet uygulanmasını kabul etmiyoruz” derken, Sistani’nin temsilcisi Abdülmehdi Kerbelai Cuma hutbesinde “Mali kaynakların bolluğuna rağmen halkın zorlu yaşam koşullarında büyük acılar çektiğini hissediyoruz” ifadelerini kullandı.