Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Silahlı Bitcoin soygunu yapıldı

Bitcoin'in değeri arttıkça soygun haberleri de artarak gelmeye devam ediyor. Son olarak bir ailenin evi basılarak silah zoruyla Bitcoin transferi yaptırıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

950 milyon dolar değerinde Bitcoin'e sahip olan ve evini kripto para ticareti için kurduğu şirketin merkezi olarak kullanan Danny Ashton, silahlı soyguncular tarafından soyuldu.

İngiltere'nin Moulsford kasabasında gerçekleştirilen soygunda, suçluların kafalarına çorap geçirdikleri ve bilinmeyen bir miktarda Bitcoin'i zorla kendi hesaplarına transfer ettirdikleri belirtildi.

Daily Mail Gazetesi'nin haberine göre, soyguncular 30 yaşındaki Ashton'ı Bitcoin transferine ikna etmek için eşini bağladılar ve küçük bebeklerini evin dışında tuttular.

Ashton Digital Currencies şirketiyle madencilik ve Bitcoin satışı yapan aile soygundan yara almadan kurtulurken, soyguncular kayıplara karıştı.

Bitcoin sisteminin gizlilik üzerine kurulu olması nedeniyle, soyguncuların bulunması diğer soygun olaylarından daha zor olabilir.

Polis, soyguncuların kripto paraları geleneksel para birimlerine çevirebilecekleri şüphesinin üzerinde duruyor ve soruşturmayı bu yönde sürdürüyor. 

Kaynak: Habertürk

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Burseya Dağı´ndan sızma girişiminde bulunan teröristler böyle yakalandı

Burseya Dağı´ndan sızma girişiminde bulunan teröristler böyle yakalandı

Hamdu Sena, yeni fotoğrafıyla ilgi odağı oldu!

Hamdu Sena, yeni fotoğrafıyla ilgi odağı oldu!

31 Ocak 2018 Ay tutulması kanlı tutulma saatine dikkat!

31 Ocak 2018 Ay tutulması kanlı tutulma saatine dikkat!

Burseya Dağı'ndan PYD/PKK'nın uyuşturucuları çıktı

Burseya Dağı'ndan PYD/PKK'nın uyuşturucuları çıktı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA