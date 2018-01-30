Silahlı Bitcoin soygunu yapıldı

950 milyon dolar değerinde Bitcoin'e sahip olan ve evini kripto para ticareti için kurduğu şirketin merkezi olarak kullanan Danny Ashton, silahlı soyguncular tarafından soyuldu.

İngiltere'nin Moulsford kasabasında gerçekleştirilen soygunda, suçluların kafalarına çorap geçirdikleri ve bilinmeyen bir miktarda Bitcoin'i zorla kendi hesaplarına transfer ettirdikleri belirtildi.

Daily Mail Gazetesi'nin haberine göre, soyguncular 30 yaşındaki Ashton'ı Bitcoin transferine ikna etmek için eşini bağladılar ve küçük bebeklerini evin dışında tuttular.

Ashton Digital Currencies şirketiyle madencilik ve Bitcoin satışı yapan aile soygundan yara almadan kurtulurken, soyguncular kayıplara karıştı.

Bitcoin sisteminin gizlilik üzerine kurulu olması nedeniyle, soyguncuların bulunması diğer soygun olaylarından daha zor olabilir.

Polis, soyguncuların kripto paraları geleneksel para birimlerine çevirebilecekleri şüphesinin üzerinde duruyor ve soruşturmayı bu yönde sürdürüyor.

Kaynak: Habertürk