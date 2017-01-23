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Şili'de 100 bin hektar kül oldu

100 bin hektardan fazla ormanlık alanı küle çeviren yangınlar nedeniyle OHAL ilan edildi

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Güney Amerika ülkesi Şili'deki orman yangınlarında 100 bin hektardan fazla alan yok oldu.

Şili hükümeti, uzun süreli kuraklık ve 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığının da etkisiyle büyüyen yangınlardan etkilenen bölgelerde olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Tarım Bakanı Carlos Furche, İspanya, Peru ve Meksika'nın yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini açıkladı.

Yangınlardan en çok etkilenen O'Higgins bölgesinde, evler ve meralar kullanılamaz hale geldi, çiftlik hayvanları telef oldu.

Şili'nin Ulusal Orman Derneği de hafta sonu ülke çapında 100'den fazla orman yangını çıktığını duyurdu.

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