Şili'de 7,6 şiddetinde deprem meydana geldi
Latin Amerika ülkesi Şili'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından, bölgede yaşayan 4 bin kişi tahliye edildi.
- AA
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) açıklamasına göre, Latin Amerika ülkesi Şili'nin güneyindeki Puerto Montt kentinin 225 kilometre güneybatısında, 7,6 büyüklüğünde ve yerin 15 kilometre derinliğinde depremmeydana geldi.
Tsunami uyarısı yapıldı
Depremin ardından Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, sarsıntının merkez üssünden bin kilometre kadar kıyı kesiminde tsunami yaşanabileceği uyarısında bulundu. Uyarı, ilerleyen saatlerde kaldırıldı.
"İlk belirlemelere göre ölü ya da yaralı yok"
Ulusal Acil Durum Direktörü Ricardo Toro, yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısında seyrek nüfusa sahip bölgede gerçekleşen depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan bildirilmediğini kaydetti.
Toro, oto yollarda küçük çaplı hasarın tespit edildiğini ve elektrik kesintilerinin yaşandığını belirtti.
"4 bin kişi tahliye edildi"
Depremin hemen sonrasında yapılan tsunami uyarısının kaldırıldığını bildiren Toro, bölgedeki 4 bin kişinin tsunamiye karşı tedbiren tahliye edildiğini açıkladı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, 7,6 büyüklüğündeki depremin başkent Santiago'nun yaklaşık bin 300 kilometre güneyinde yaşandığını açıklamıştı.
Şili'de, 2010'da 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve 524 kişi hayatını kaybetmişti.
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