Şili'de huzurevi yangını: 10 ölü
Şili'de bir huzurevinde meydana gelen yangında 10 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
Şili'nin başkenti Santiago'da bulunan Santa Maria huzurevinde meydana gelen yangında 10 kişi hayatını kaybetti. Şili medyasında çıkan haberlere göre, başkent Santiago'nun 320 mil güneyinde bulunan huzurevinin bir odasında çıkan yangında içeride bulunanlardan 3 yaşlı kadının kurtarıldığını, 10 yaşlı kadının ise hayatını kaybettiği bildirildi.
Yetkililerin yangının nedenini araştırdığı bildirildi.
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