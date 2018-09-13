Şili'de Katolik Kilisesi'ne cinsel taciz operasyonu gerçekleştirildi

34 Psikopos pedofili iddiaları üzerine istifa etmişti

Papa Franciscus mayısta, Şili'deki kilisede pedofili skandalını görüşmek üzere 34 Şilili piskoposla bir araya gelmiş, Şilili piskoposlar üç gün süren görüşmelerinin ardından toplu istifalarını sunmuştu.

Peder Fernando'yu koruyan Papa, sonra özür diledi

Papa Franciscus, önce Peder Fernando Karadima tarafından işlenen pedofili suçlarını örtbas etmekle suçlanan Şili Kilisesinin Başpiskoposu Juan Barros hakkında bu suçu işlediğine dair bir kanıt bulunmadığını ve iddiaların gerçek olmadığını söylemişti ancak daha sonra konuyu yanlış değerlendirdiğini kaydeden Papa, rencide ettiği cinsel istismar kurbanlarından özür dilemiş ve konuyla ilgili "çok ciddi bir hata yaptığını" kabul etmişti.

Katolik Kilisesi'nin, dünyanın birçok ülkesinde yüz binlerce din adamı bulunuyor. Birçok ülkede de özellikle çocuklara yönelik istismarı içeren çok sayıda vaka basına yansımıştı.