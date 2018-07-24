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Şili'de papazlara yönelik cinsel istismar iddiaları kapsamında 158 kilise çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı

Güney Amerika ülkesi Şili'de papazlarla ilgili cinsel istismar iddiaları kapsamında 158 kilise çalışanı hakkında soruşturma açıldı.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 65'i piskopos toplam 158 kişi hakkında, kiliselerde yaşanan, çocuklara ve yetişkinlere yönelik cinsel istismar olaylarına göz yumarak destekleme suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Birçok piskopos, din adamı ve ayrıca kiliselerdeki bazı çalışanların da karıştığı cinsel istismar vakalarının 1960 yılına kadar uzandığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan raporda, 178'i çocuk toplam 266 kişinin cinsel istismara uğradığına dikkat çekildi.

- 34 piskopos pedofili iddiaları üzerine istifa etmişti

Papa Franciscus mayıs ayında, Şili'deki kilisede pedofili skandalını görüşmek üzere 34 Şilili piskoposla bir araya gelmiş, Şilili piskoposlar Papa Franciscus ile üç gün süren görüşmelerinin ardından toplu istifalarını sunmuştu.

Papa Franciscus, önce Peder Fernando Karadima tarafından işlenen pedofili suçlarını örtbas etmekle suçlanan Şili kilisesinin Başpiskoposu Juan Barros hakkında bu suçu işlediğine dair bir kanıt bulunmadığını ve iddiaların gerçek olmadığını söylemişti.

Ancak daha sonra konuyu yanlış değerlendirdiğini kaydeden Papa, rencide ettiği cinsel istismar kurbanlarından özür dilemiş ve konuyla ilgili "çok ciddi bir hata yaptığını" kabul etmişti.

Katolik Kilisesi'nin, dünyanın birçok ülkesinde yüz binlerce din adamı bulunuyor. Birçok ülkede de özellikle çocuklara yönelik istismarı içeren çok sayıda vaka basına yansımıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesi'ndeki yaygın çocuk istismarı hakkında 2014'te bir rapor yayımlamıştı. Raporda, Vatikan, kendisine bağlı kiliselerin bulunduğu çok sayıda ülkede papazlar hakkındaki cinsel taciz iddialarının üstünü örterek on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla suçlanmıştı.

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