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Şili’de Pinera tekrar devlet başkanlığı koltuğunda

Güney Amerika ülkesi Şili'de aralık ayında yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan Sebastian Pinera, yemin ederek görevine başladı.

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Yerel basında çıkan haberlere göre, 68 yaşındaki Pinera, Ulusal Kongrede düzenlenen törende 4 yıl önce görevi devrettiği ülkenin ilk kadın lideri Michelle Bachelet’ten devlet başkanlığını geri aldı.

İkinci kez iktidara gelen Pinera, Bachelet'in merkez-sol hükümeti döneminde düşüşe geçen ekonomiyi canlandırma sözü verdi ve yoksullara yardımcı olmak için birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

Muhafazakar lider, 2010'daki seçimde rakibi Alejandro Guiller’e karşı galip gelmiş ve 2014’e kadar devlet başkanlığı görevini yürütmüştü. Milyarder bir girişimci olan Pinera, ekonomik büyümeyi yüzde 5,3'e kadar yükseltmiş ve ülkesinin ihracat rakamlarını artırmıştı. Pinera, devlet başkanlığı koltuğuna oturmadan önce 27 Şubat 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin yol açtığı hasarı gidermek için yeniden inşa kampanyası yürütmüştü.

Pinera'nın ilk iktidarı, aynı zamanda eğitim ve diğer alanlarda reform isteyen halkın sokak gösterilerine sahne olmuştu.

Yemin töreni, başkent Santiago'ya yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta, Ulusal Kongrenin bulunduğu Valparaiso şehrinde düzenlendi. Törene Arjantin, Bolivya, Meksika, Brezilya, Peru ve Ekvador devlet başkanları ile üst düzey yetkililerin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin davetli katıldı.

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