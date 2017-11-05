Şili'de Pinochet döneminin ajanlarından Kohlitz gözaltına alındı

BBC'nin haberine göre, General Pinochet döneminde insan hakları ihlali yapmaktan hakkında hapis cezası bulunan Kohlitz, başkent Santiago'nun yaklaşık 800 kilometre güneyinde, Arjantin sınırı yakınlarındaki Curarrehue köyünde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

Arjantin sınırı yoluyla yüklü miktarda uyuşturucu madde geleceği ihbarını alan polis, Araucania bölgesinde operasyon düzenledi.

Operasyonu yürüten uyuşturucuyla mücadele polisi, gözaltına aldığı uyuşturucu çetesi üyeleri arasındaki Kohlitz kimliğini tespit etti.

Kohlitz'in, 1984'te iki solcu aktivisti öldürmek suçundan hakkında verilen mahkumiyet kararı iki yıl önce onayladığından beri kaçtığı biliniyordu.

Hector Sobarzo Nunez ve Enzo Munoz Arevalo cinayetlerinden, ilk olarak 2012'de suçlu bulunan Kohlitz'in hakkında verilen 6 yıllık hapis cezası, 2015'te Yüksek Mahkeme kararıyla onaylanmıştı.

Kohlitz, söz konusu kişilerin bir çarpışmada öldürülen teröristler olduğunu iddia etmişti.

Yargıç Miguel Vazquez, 19 Ekim'de, 1973-1990 yıllarındaki askeri rejimin lideri General Pinochet emrindeki gizli serviste çalışan 35 polisi, 1976 yılında 5 aylık hamile Reinalda Pereira'yı kaçırarak işkence etmek ve "zorla kaybetmek"ten suçlu bulmuştu.

Vazquez, o sırada 29 yaşında olan sağlık teknisyeni Pereira'yı kaçırarak "zorla kaybetmek"ten 35 eski ajandan 3'ünü 10'ar, geri kalanları da suça dahil ve ortaklık ettikleri gerekçesiyle 4'er ila 8'e yıl hapse mahkum etmişti.

Şili'de 11 Eylül 1973'te askeri darbeyle sosyalist Devlet Başkanı Salvador Allende'yi deviren General Pinochet, yönetime el koymuştu. Pinochet'nin 17 yıl süren diktatörlük döneminde yaklaşık 3 bin sivilin öldürüldüğü veya kaybolduğu, on binlerce kişinin işkence gördüğü ve 200 bin kişinin sürgün hayatı yaşadığı tahmin ediliyor.