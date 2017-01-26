Þili'deki orman yangýnlarý kontrol altýna alýnamadý: 6 ölü

Güney Amerika ülkesi Þili'de kontrol altýna alýnamayan orman yangýnlarýnda 6 kiþi hayatýný kaybetti.

BBC'nin haberine göre, Þili Ýçiþleri Bakaný Mario Fernandez, ülkenin orta kesimini etkileyen yangýnlarda 2 polis ve 4 itfaiyecinin öldüðünü açýkladý.

4 binden fazla kiþi tahliye edildi

Fernandez, yangýnlarda 3 kiþinin yaralandýðýný, 4 binden fazla kiþinin tahliye edildiðini söyledi.

240 bin hektara yakýn orman kül oldu

Þili'nin Ulusal Orman Derneði de yangýnlarýnda yok olan ormanlýk alanýn 238 bin hektara çýktýðýný duyurdu.

Yangýnlardan en çok O'Higgins ve El Maule bölgelerinde kýrsal alanlar etkilendi.

Yardým talep ettiler

Þilili yetkililer, ABD, Kanada, Meksika, Arjantin, Brezilya, Uruguay ve Peru'dan yangýn söndürme çalýþmalarýnda kullanýlmak üzere uçak ve helikopter talep etti.

Kurak ve sýcak hava etkili

Þili hükümeti, pazartesi günü uzun süreli kuraklýk ve 40 dereceye ulaþan hava sýcaklýðýnýn da etkisiyle büyüyen ve 100 bin hektardan fazla alaný yok eden yangýnlardan etkilenen bölgelerde olaðanüstü hal ilan etmiþti.

100'den fazla yangýn çýkmýþtý

Ülke çapýnda hafta sonu 100'den fazla orman yangýný çýkmýþtý.