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Sinabung Yanardağı yeniden kül püskürtmeye başladı

Endonezya’nın Sumatra Adası’ndaki Sinabung Yanardağı, yeniden kül püskürtmeye başladı.

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Endonezya’nın Sumatra Adası’ndaki Sinabung Yanardağı, yeniden kül püskürtmeye başladı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, yanardağda meydana gelen patlamayla çıkan sıcak volkanik kül bulutlarının yaklaşık 5 kilometrelik alanda etkili olduğunu belirtti.

Rüzgarın etkisiyle çıkan dumanların yanardağ civarında yer yer geniş alana yayıldığını ifade eden Nugroho, kül yağmurunun da bölgedeki köyleri etkilediğini kaydetti.

Nugroho ayrıca, 2 Haziran 2015’te verilen yüksek alarm durumunun da hala aktif olduğunu bildirdi.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), bölge halkını, yanardağdan çıkan dumanların yayılma yönüne göre çeşitli bölgelerde belirli mesafeye kadar yanardağa yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan pazar günü Bali Adası’ndaki Agung Yanardağı’ndan çıkan kül ve dumanın 2 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığı bildirilmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 120'den fazla aktif volkan bulunuyor.

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