Singapur, altıncı gemiyi suya indirdi ingapur, 24 Mart'ta Benoi'deki ST Marine Tersanesi'nde altıncı Independence Sınıfı gemi RSS Fortitude'u suya indirdi. Platform, 2013 yılında ST Marine ve Singapur Savunma Bakanlığı arasında imzalanan ve Singapur Deniz Kuvvetleri'ne sekiz adet geminin tedarikini kapsayan siparişin bir parçası.