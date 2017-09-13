Singapur'a ilk kadın cumhurbaşkanı

Singapur'da 6 yılda bir yapılan cumhurbaşkanı seçiminde bu kez sadece azınlık Malay toplumuna başvurma hakkı verilmesi üzerine gerekli şartları sağlayan tek aday Halime Yakub, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığı Seçim Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, cumhurbaşkanlığı için başvuran 5 Malay adaydan yalnızca Halime Yakup gerekli şartları sağlayarak cumhurbaşkanı olmaya hak kazandı.

Başvuran adaylardan sadece birinin şartları yerine getirmesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Seçim Komitesi, Yakub'u seçimlere gitmeden cumhurbaşkanı ilan etti.

Yarın yemin ederek görevine başlayacak 63 yaşındaki Yakub, ülkenin 8'inci cumhurbaşkanı ve 47 yıl sonra 2'nci Malay lideri olacak.

Anayasada haziran ayında yapılan değişikliklere göre, özel sektörden başvuracak adayların bir şirkette en az 368 milyon dolar değerinde hissesinin bulunması, kamu sektöründen başvuracak adayların ise önemli bir pozisyonda en az 3 yıl görev yapmış olması gerekiyordu. Bu kurallar başvuran diğer adayların elenmesine neden oldu.

Twitter'dan Yakub'a özel emoji

Diğer yandan sosyal paylaşım sitesi Twitter, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı unvanını kazanan başörtülü Yakub'a özel emoji yayımladı.

Platformda "#mdmpresident" etiketiyle yazılan mesajlarda, Yakub'un kırmızı başörtülü emojisi beliriyor.