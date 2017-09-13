Singapur'da iki gemi çarpıştı: 5 kayıp

Singapur açıklarında iki geminin çarpışması sonucu 5 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Singapur Denizcilik ve Liman İdaresinden (MPA) yapılan açıklamada, Endonezya bandıralı bir tanker ile Dominik Cumhuriyeti bandıralı tarama gemisinin Singapur açıklarında çarpıştığı duyuruldu.

Açıklamada, kaza sonucu alabora olan tarama gemisinin 12 kişilik mürettebatından 4'ü Çinli, biri Malezyalı olmak üzere 5'inin kaybolduğu, 7 Çinlinin yaralı kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Tanker gemisinin ise zarar gördüğü ancak mürettebatını oluşturan 26 Endonezyalının sağlık durumlarının iyi olduğu aktarılan açıklamada, helikopter destekli ekiplerin kayıpları arama kurtarma çalışmasının sürdüğü ifade edildi.

Bu arada, kazanın ardından Singapur Boğazı'ndaki nakliye trafiğinde herhangi bir aksama olmadığı açıklandı.