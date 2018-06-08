Singapur'da iki Güney Koreli gazeteci gözaltına alındı

Singapur'da Kuzey Kore büyükelçisinin konutuna giren iki Güney Koreli gazeteci gözaltına alındı.

Polis yetkilileri, Kore Yayın Sistemi Haberlerinden iki Güney Koreli gazetecinin, Kuzey Kore büyükelçisinin konutuna izinsiz girdikleri gerekçesiyle gözaltına alındıklarını bildirdi.

Yetkililer, gözaltına alınan gazetecilerin ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran'da Singapur'da yapılması beklenen zirveyi takip edemeyeceklerini belirtti.

Singapur'da başkasının mülküne izinsiz girmeye üç aya kadar hapis ya da bin 500 dolarlık para cezası veriliyor.