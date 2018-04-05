Singapur'dan havalanan uçak, bomba tehdidi nedeniyle geri döndü

Singapur Changi Havalimanı’ndan yerel saat ile 20.00'de Tayland'ın Hat Yai kentine hareket eden Scoot Havayolları’na ait TR 604 sefer sayılı yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle geri dönerek iki savaş jeti eşliğinde acil iniş yaptı.

Scoot Havayollarından yapılan açıklamada, uçağın yerel saat ile 03.23'de Changi Havalimanı'na güvenli bir şekilde iniş yaptığı, yolcuların güvenliği için yetkililerle çalışma yürütüldüğü bilgisi verildi.

Bomba tehdidinin uçakta bulunan bir yolcu tarafından yapıldığı belirtildi.

Singapur polisi de olayı doğrularken, çalışmaların halen devam ettiğini ve gerekli açıklamaların daha sonra yapılacağını duyurdu.