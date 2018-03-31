Sınır dışı edilen Rus diplomatlar ABD'den ayrıldı

Eski ajan Rus Albay Sergey Skripal'in İngiltere’de zehirlenmesinin ardından İngiltere’yle işbirliği ve dayanışma içersinde olan ABD'nin, ülkede Rus diplomatları sınır dışı etme kararının ardından, Rus diplomatlar havalimanına gitmek üzere Washington Büyükelçiliği’nden ayrıldı.

Diplomatların aileleri de dahil olmak üzere bugün Washington’dan toplam 171 kişi ayrılacağı açıklandı. Rus diplomatları ABD'den almak üzere Rusya’dan 2 uçağın Washington’a geldiği belirtildi.