Sinir harbinde kısasa kısas
İngiltere’de eski Rus ajanı Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlenmesi sonrası Londra’nın 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına Moskova’dan yanıt gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, misilleme olarak, bazı İngiliz diplomatları en kısa sürede ülkeden göndereceklerini duyurdu.
Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulya’nın İngiltere’de Rus yapımı sinir gazı Noviçok’la zehirlenmesinin ardından Londra yönetiminin 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına Moskova’dan jet misilleme geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın bazı İngiliz diplomatları sınır dışı etmeye hazırlandığını belirterek, “Çok yakında karşılık vereceğiz. Size bunun sözünü veriyorum” dedi. Rus Dışişleri Londra hükümetine 4 nota verdiklerini duyururken, İngiliz Savunma Bakanı Gavin Williamson ise kimyasal silah savunmasına 48 milyon Sterlinlik ek kaynak aktarılacağını açıkladı.
DÖRT KEZ NOTA VERİLDİ
Skripal’in zehirlenmesi sonrası yaşanan gerginliğe ilişkin RIA Novosti ajansına konuşan Lavrov, Moskova’nın da İngiliz diplomatları Rusya’dan sınır dışı etmeye hazır olduğunu söyledi. Lavrov “Bazı İngiliz diplomatları mutlaka sınır dışı edeceğiz. Kararı yakında alacağız” derken basın toplantısı düzenleyerek konu hakkında açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da vakit kaybedilmeyeceğini ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nihai kararı yakında vereceğini ifade etti. Diplomatik çalışmalara ilişkin bilgi veren Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova ise Londra hükümetine 4 nota verdiklerini aktardı.
KİMYASALA EK BÜTÇE
Moskova’nın misillemesini değerlendiren İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, “Rusya çekip gitmeli ve çenesini kapamalı” diye konuştu. Williamson, Porton Down’daki kimyasal silah savunma merkezine 48 milyon Sterlin ek kaynak aktaracaklarını ve ordu görevlilerinin şarbon aşısı olacağını duyurdu. Öte yandan, Londra’nın Skripal’i zehirleyen gaza ait örnekleri Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne göndereceği açıklandı.
‘Bu olayı ancak Sherlock çözer’
İngiltere’nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulya’nın Noviçok sinir gazıyla zehirlenmesi üzerine Londra’nın çağrısıyla toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Moskova yönetimi kendini İngiliz polisiye roman karakteri dedektif Sherlock Holmes’le savundu. Toplantıda konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, zehirlenme olayıyla alakaları olmadığını ve iddialarla ilgili açılacak soruşturma komisyonu ile iş birliği yapabileceklerini söyledi. Londra’dan kanıt isteyen Nebenzya, “Polisiye yazarı Sir Arthur Conan Doyle’un kitapları Rusya’da çok popüler. Londra’da zehirlenen Skripal olayı sır perdesini çözmek için aslında yeni bir Sherlock Holmes lazım” diye konuştu.
Batı Moskova’ya karşı birleşti
Eski Rus casus Sergey Skripal ile kızı Yulya’nın Rus yapımı sinir gazı Noviçok ile zehirlendiği iddialarının ardından Moskova-Londra hattındaki gerginliğe Batı ülkeleri de dahil oldu. Olaya ilişkin ortak açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Avrupa’da 2. Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez sinir gazı kullanıldığına işaret ederek Londra hükümetinin egemenliğine saldırıldığını bildirdi. Sinir gazının bir devlet tarafından kullanılmasının Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’nin net ihlali anlamına geldiği belirtilen açıklamada, “Bu hepimizin güvenliğini tehdit ediyor” denildi. Londra’nın yaptığı bilgilendirme ışığında saldırının sorumlusunun büyük ihtimalle Moskova olduğunu vurgulayan liderler, “Rusya’ya Salisbury saldırısıyla ilgili tüm soruları cevaplaması çağrısı yapıyoruz. Rusya özellikle Noviçok sinir gazı programı ile ilgili Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) tam ve eksiksiz ifşaatta bulunmalı” ifadelerini kullandı.
Zehirlenmeden önceki son görüntü
İngiliz polisi, 4 Mart’ta Salisbury’de kızı Yulya ile birlikte Noviçok olarak bilinen sinir gazıyla zehirlenen eski Rus ajan Sergey Skripal’in olaydan önceki görüntüsüne ulaştı. Güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerde Skripal’in olaydan birkaç saat önce Dorset’te arabasıyla ilerlediği görüldü. Skripal’in olaydan hemen önce Dorset’te görülmesi, İngiliz polisini söz konusu zehirli maddenin Dorset’e yayılmış olabileceği konusunda endişeye sevk etti.
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