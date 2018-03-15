Sinir harbinde kısasa kısas

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulya’nın İngiltere’de Rus yapımı sinir gazı Noviçok’la zehirlenmesinin ardından Londra yönetiminin 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına Moskova’dan jet misilleme geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın bazı İngiliz diplomatları sınır dışı etmeye hazırlandığını belirterek, “Çok yakında karşılık vereceğiz. Size bunun sözünü veriyorum” dedi. Rus Dışişleri Londra hükümetine 4 nota verdiklerini duyururken, İngiliz Savunma Bakanı Gavin Williamson ise kimyasal silah savunmasına 48 milyon Sterlinlik ek kaynak aktarılacağını açıkladı.

DÖRT KEZ NOTA VERİLDİ

Skripal’in zehirlenmesi sonrası yaşanan gerginliğe ilişkin RIA Novosti ajansına konuşan Lavrov, Moskova’nın da İngiliz diplomatları Rusya’dan sınır dışı etmeye hazır olduğunu söyledi. Lavrov “Bazı İngiliz diplomatları mutlaka sınır dışı edeceğiz. Kararı yakında alacağız” derken basın toplantısı düzenleyerek konu hakkında açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da vakit kaybedilmeyeceğini ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nihai kararı yakında vereceğini ifade etti. Diplomatik çalışmalara ilişkin bilgi veren Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova ise Londra hükümetine 4 nota verdiklerini aktardı.

KİMYASALA EK BÜTÇE

Moskova’nın misillemesini değerlendiren İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, “Rusya çekip gitmeli ve çenesini kapamalı” diye konuştu. Williamson, Porton Down’daki kimyasal silah savunma merkezine 48 milyon Sterlin ek kaynak aktaracaklarını ve ordu görevlilerinin şarbon aşısı olacağını duyurdu. Öte yandan, Londra’nın Skripal’i zehirleyen gaza ait örnekleri Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne göndereceği açıklandı.

‘Bu olayı ancak Sherlock çözer’

İngiltere’nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulya’nın Noviçok sinir gazıyla zehirlenmesi üzerine Londra’nın çağrısıyla toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Moskova yönetimi kendini İngiliz polisiye roman karakteri dedektif Sherlock Holmes’le savundu. Toplantıda konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, zehirlenme olayıyla alakaları olmadığını ve iddialarla ilgili açılacak soruşturma komisyonu ile iş birliği yapabileceklerini söyledi. Londra’dan kanıt isteyen Nebenzya, “Polisiye yazarı Sir Arthur Conan Doyle’un kitapları Rusya’da çok popüler. Londra’da zehirlenen Skripal olayı sır perdesini çözmek için aslında yeni bir Sherlock Holmes lazım” diye konuştu.