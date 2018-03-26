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Sınır Tanımayan Doktorlar'dan faaliyetlerini durdurma kararı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Yemen'in Dali kentindeki faaliyetlerini 'güvenlik sorunları' nedeniyle durduracağını açıkladı.

  • AA
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MSF'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dali'de bizi doğrudan hedef alan güvenliğe ilişkin sorunların artması nedeniyle önümüzde, bu ildeki faaliyetlerimizi durdurmaktan başka bir seçenek kalmadı." ifadeleri kullanıldı.

Çalışmaların nisan ayı itibarıyla durdurulacağı bilgisi verilen açıklamada, ayrıca sağlık alanıyla ilgili kararlarda şiddete başvurulmasının da bu faaliyet durdurma adımının ardındaki bir diğer neden olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Yemen'deki Sınır Tanımayan Doktorlar Misyonu Başkanı Justin Armstrong'un da "Faaliyetlerin durdurulması halkın sağlık hizmetlerine erişimini engelleyecek. Ne yazık ki sorun bu raddeye ulaştı." şeklindeki ifadeleri yer aldı.

Çalışmalarını, hastaları ve sağlık personelini "tehlikeye sokmayacak" her şart altında sürdüreceklerini, bunun aksinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Armstrong, tekrar sağlık hizmeti vermeye başlamadan önce personelin ve hastaların güvenliğiyle, bağımsız olarak tıbbi karar alabilmelerinin garantilenmesi gerektiğini belirtti.

Dali kentinde 7 ilçe meşru yönetimin 2 ilçe ise Husilerin kontrolünde bulunuyor.

 

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