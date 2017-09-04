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Sınırı geçmeyi başaran Arakanlı Müslümanlara Türk yardım kuruluşlarından gıda yardımı

Myanmar'daki katliamdan kaçan binlerce Arakanlı müslüman Bangladeş sınırına yığıldı. Myanmar sınırından geçerek yaklaşık 73 bin kişi Bangladeş'e ulaştı. Sınırı geçmeyi başaran Arakanlı Müslümanlara Türk yardım kuruluşları gıda yardımında bulundu.

  • DHA
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Myanmar'dan sınırı geçerek Bangladeş'e ulaşan yaklaşık 73 bin Arakanlı müslümanlara Türk yardım kuruluşları olan gıda yardımında bulundu.  Yaklaşık 20 gündür  Bangladeş sınırında bulunan Türk yardım kuruluşu (Yardımeli Derneği) yetkilileri, "Myanmar sınırına 1 kilometre mesafede olan bölgeye kaçan  Arakanlı Müslümanlara yardımda bulunuyoruz.  Buradaki kardeşlerimize bugüne kadar 12 ton gıda ve 1190 hisse kurban yardımı yapıldı." dedi. 
 
Diğer Türk yardım kuruluşu (İHH İnsani Yardım Vakfı) yetkilileri ise ilk günden itibaren bin 500 aileye gıda yardımı,  400 aileye branda, tente, 400 aileye mutfak ve yaşam malzemesi dağıtımı gerçekleştirdiğini açıkladı. 

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