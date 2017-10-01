Sınırımızın Suriye tarafında 6 gündür süren yangın, yağmur sayesinde söndü
Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki Lazkiye kırsalına yönelik saldırılar sonrası Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısında 6 gün önce çıkan orman yangını, bölgede etkili olan yağış sonrası söndü.
- AA
Muhaliflerin kontrolündeki Cebel Ekrad bölgesindeki Tüffahiye tepesi yakınlarında 6 gün önce çıkan orman yangını gece saatlerine kadar sürdü.
Saldırılar nedeniyle muhaliflerce kurulan itfiaye ekiplerinin müdahale edemediği sınıra 3 kilometre mesefedeki yangın, gecenin ilerleyen saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle söndü.
Yangında kızılçam ormanlarının yanı sıra meyve bahçelerinin de zarar gördüğü öğrenildi.
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