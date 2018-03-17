Sıradaki hedef McMaster!

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı Twitter mesajıyla görevden aldığını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump’ın bir sonraki hedefinin Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster’ı kovmak olduğu öne sürüldü. Amerikan Washington Post gazetesi, Beyaz Saray’dan beş farklı kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump’ın görevden almayı düşündüğünü yazdı. Trump’ın McMaster’ı ‘çok katı’ bulduğunu aktaran gazete, ABD Başkanı’nın brifinglerin ‘uzunluğundan’ ve ‘ilgisizliğinden’ şikayet ettiğini kaydetti. McMaster’ın yerine düşünülen alternatifler arasında ABD’nin Birleşmiş Milletler temsilciliğini yapmış olan John Bolton ve Ulusal Güvenlik Konseyi başkanı Keith Kellogg isimlerinin öne çıktığı dile getirildi.

SANDERS YALANLADI

Twitter’dan açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, haberi yalanaladı ve “Güvenlik Danışmanı McMaster ile Başkan Trump arasında çok iyi bir iletişim var. Değişiklik söz konusu değil” ifadelerini kullandı.