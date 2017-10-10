Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Türkiye ile mümkün olan en iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkent Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gelecekte de iki ülke ilişkilerini geliştirmek için çalışacaklarını kaydeden Vucic, imzalanan Yüksek Düzeyli İşbirliği Anlaşması ile yılda bir kez bir araya gelme konusunda uzlaştıklarını, ayrıca ilgili bakanların da sürekli görüşeceğini ifade etti.

Vucic, bugün iki ülke arasında 12 anlaşma imzalandığını belirterek yarın da Novi Pazar'da 4 anlaşma imzalanacağını ve tüm bunların Sırbistan için önemli anlaşmalar olduğunu vurguladı.

Sırbistan'ın Türkiye'yi dost olarak gördüğünü vurgulayan Vucic, "Biz Türk halkının da devletinin de dostuyuz. Her zaman bu şekilde davrandık ve bu şekilde davranmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de geçen yıl 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminde, Sırp makamlarının girişimi ilk kınayanlar arasında olduğuna işaret eden Vucic, o dönemde Türkiye'deki seçilmiş makamların ve cumhurbaşkanının yanında durduklarını hatırlattı.

Vucic, Sırbistan'ın hiçbir zaman Türkiye'deki seçilmiş makamların düşmanlarıyla paktlar kurmayacağını kaydederek bu anlamda Sırbistan'da ne FETÖ sempatizanları ile ne de diğerleriyle iş birliği içinde olunduğunu ifade etti.

İki devlet arasındaki dostluğun daha iyi sonuçlar getireceğine emin olduğunu vurgulayan Vucic, özellikle Sırbistan'daki küçük bölgelerde yatırım yapan Türk iş adamlarına teşekkür etti.

Krupanj, Leskovac, Aleksinac, Niş, Leban ve Vladicin Han'daki Türk yatırımları için de minnettar olduğunu belirten Vucic, özellikle son 20 yılda nüfusunun yarısını kaybeden Leban'da birkaç gün sonra açılacak Türk yatırımının, bölge halkı için bir kurtuluş olduğuna dikkati çekti.

Vucic, bugün ayrıca Kraljevo şehrinde 2 bin 500 kişiyi istihdam etmesi planlanan Türk yatırımı konusunda uzlaşma sağlandığını ifade ederek bu yatırımın 14 binden fazla işsizin bulunduğu şehirde ciddi bir sorunu çözeceğini vurguladı.

"1389 yılında değiliz"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, iki ülke arasında dostluk ve iş birliği köprüleri kurulması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sırp ve Boşnak halkları arasındaki barış, istikrar ve iyi ilişkileri güvence altına almamız bizim için önemli. Yarın da bunu görüşeceğiz. Orada (Novi Pazar) sadece Boşnaklar değil, Sırplar da olacak. Onlar da Erdoğan'ı selamlayacak. Artık, birilerinin düşündüğü gibi 1389 yılında değiliz. Bugün 2017 yılındayız. Türkiye ile mümkün olan en iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz ve bunları inşa edeceğiz. Bu, Sırbistan'ın da Türkiye'nin de çıkarınadır."

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün gece Sırbistan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ayrıca Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, yarın da Novi Pazar (Yeni Pazar) şehrini ziyaret edecek.