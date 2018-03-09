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Sırbistan Meclisi Ermeni iddialarının 'soykırım' olarak tanınmasını öngören tasarıyı reddetti

Sırbistan Meclisi, 1915 olayları ile ilgilli Ermeni iddialarının 'soykırım' olarak tanınmasını öngören tasarının meclis gündemine alınmasını reddetti.

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Muhalefetteki Yeni Parti Genel Başkanı Zoran Zivkovic'in önerisi olan tasarının meclis gündemine alınmasına ilişkin 6 Mart'ta yapılan oylamada 139 milletvekili "hayır" oyu kullanırken, sadece 7 milletvekili buna destek verdi.

1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarının "soykırım" olarak tanınmasını öngören tasarı ilk olarak 2010 yılında Sırp Radikal Partisi (SRS) tarafından teklif edilmişti.

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