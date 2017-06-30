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Sırbistan'da Brnabic lideliğindeki hükümet güvenoyu aldı

Sırbistan'da eski başbakan Vucic'in cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından hükümeti kurma görevini alan Brnabic meclisten güvenoyu aldı.

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Sırbistan meclisinde yapılan oylamada yeni hükümete 55'e karşı 157 oyla güvenoyu verildi.

Ana Brnabic, mecliste yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın kaybedecek zamanı olmadığını söyleyerek, "Ben ve ekibim Sırbistan vatandaşlarına en iyi hizmeti vermek için var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.

Başbakan Brnabic, geçen yıl kurulan Vucic hükümetinde Yerel Yönetimler Bakanı olarak görev almıştı.

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