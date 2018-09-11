Sırbistan'da etkisi olan virüs sebebiyle 25 kişi hayatını kaybetti

"Dr. Milan Jovanovic Batut" Kamu Sağlığı Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamada, 4 Eylül 2018'e kadar ülke genelinde 25 kişinin Batı Nil virüsünden yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Salgının ülkenin farklı şehirlerinden insanları etkilediği kaydedilen açıklamada, Sırbistan genelinde 262 kişide Batı Nil virüsüne rastlandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Yunanistan, İtalya, Macaristan ve Romanya'da toplam 798 Batı Nil virüsü vakası tespit edildiği, Yunanistan'da 18, İtalya'da 13, Romanya'da ise 12 kişinin bu virüs nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.