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Sırbistan'da etkisi olan virüs sebebiyle 25 kişi hayatını kaybetti

Sırbistan'da Batı Nil virüsünden 25 kişi hayatını kaybetti.

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"Dr. Milan Jovanovic Batut" Kamu Sağlığı Enstitüsünden yapılan yazılı  açıklamada, 4 Eylül 2018'e kadar ülke genelinde 25 kişinin Batı Nil virüsünden  yaşamını yitirdiği ifade edildi.
 
Salgının ülkenin farklı şehirlerinden insanları etkilediği kaydedilen  açıklamada, Sırbistan genelinde 262 kişide Batı Nil virüsüne rastlandığı  bildirildi.
 
Açıklamada ayrıca, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Yunanistan,  İtalya, Macaristan ve Romanya'da toplam 798 Batı Nil virüsü vakası tespit  edildiği, Yunanistan'da 18, İtalya'da 13, Romanya'da ise 12 kişinin bu virüs  nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

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