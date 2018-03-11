Sırbistan'da meclis, sözde Ermeni soykırımı tasarısını kabul etmedi
Sırbistan'da 1915 yıllarında gerçekleştiği iddia edilen sözde ermeni soykırımı, Sırbistan meclisinden geçmedi.
- DHA
Sırbistan'ın muhalefet partisi Liberal Yeni Parti Genel Başkanı Zoran Zivkoviç'in önerisi ile meclis gündemine taşınan oylamada söz konusu soykırıma 139 milletvekili "hayır" oyu verirken, 7 milletvekili "evet" dedi.
Son olarak 2010 yılında sözde Ermeni soykırımını kabul etmek isteyen parti Sırp Radikal Partisi de teklifi sunmuş, fakat kabul edilmemişti.
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