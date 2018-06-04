Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Sırbistan'da yolsuzluk operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı

Sırbistan genelinde yapılan polis operasyonlarında, devlet bütçesini 1,2 milyon avro zarara uğrattıkları gerekçesiyle 27 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin görevi kötüye kullanmak, kara para aklamak ve kalpazanlık yapmakla suçlandıkları ifade edilirken, bu kişilerin devlet bütçesini 1,2 milyon avro zarara uğrattığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında devlet hastanelerinde ve farklı kamu kurumlarında çalışanlar bulunduğu aktarılan açıklamada, operasyonların 2008 yılından beri devam eden yolsuzluk soruşturmaları kapsamında yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, soruşturmalar neticesinde 102 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Başkent Belgrad'ın yanı sıra Aleksinac, Pirot, Cacak, Kragujevac, Kikinda, Leskovac, Pancevo, Pozarevac, Sremska Mitrovica ve Subotica şehirlerinde yapılan polis operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerin bu şehirlerdeki savcılıklara sevk edildiği bildirildi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı

Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı

Az bilinen tarihi fotoğraflar

Az bilinen tarihi fotoğraflar

WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA