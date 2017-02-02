"Sırbistan'ın eski usul propagandacı kampanyasından endişeliyiz"

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Sırbistan'ın eski usul propagandacı kampanyası nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını ve bundan endişe duyduğunu ifade etti.

Sırbistan ile Kosova'nın cumhurbaşkanları ve başbakanlarının da katılımıyla dün akşam Brüksel'de yapılan görüşmenin ardından yazılı açıklama yapan Thaçi, Sırbistan'ın propagandacı kampanyasını eleştirdi.

Sırbistan'ın eski usul propagandacı kampanyası nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını ve bundan endişe duyduğunu aktaran Thaçi, bunun Kosova'nın kuzeyinde yaşayan Sırp halkına korku ve etnik nefret aşıladığını savundu.

Sırbistan'ın propaganda aracılığıyla Kosova'daki Sırpların korkutulmasını ve Kosova kurumlarına tam entegrasyonunu engellemeyi hedeflediğini kaydeden Thaçi, "Tarih boyunca Sırp devleti Kosova'daki Sırp toplumunu kendi siyasi çıkarları doğrultusunda manipüle ve mağdur etmiştir. Bu tür yıkıcı bir yaklaşımın sonuçları bugün de belirgindir." dedi.

Sırbistan'a bu tür uygulamalardan vazgeçmesi çağrısında bulunan Thaçi, bunun hiçbir şekilde Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecine katkıda bulunmadığını vurguladı.

Kosova'da yaşayan Sırplara da güvence veren Thaçi, "Kosova'nın güvenlik kurumları tarafından Sırp toplumuna hiçbir şekilde zarar verilmeyeceğinin güvencesini vermek istiyorum. Kurumlarımız, vatandaşlarımız nerede ve hangi etnik kökenden olursa olsun onların hayatlarını korumaktadır." ifadesini kullandı.