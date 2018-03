Şişe ile denize atılmış 132 yıllık not karaya vurdu

21 Ocak’ta Avusturalya kıyılarında ilginç bir keşif gerçekleşti. Sahile vuran bir şişe, içinde 12 Haziran 1886 tarihli bir not taşıyordu. 132 yıldır kayıp olan not, nihayet karaya varmayı başardı. Bundan önce keşfedilen en eski not, 2005’te Almanya’da bulunmuştu ve 108 yaşındaydı. 1886 tarihli yeni not ise Paula isimli Alman gemisinden Hint Okyanusu’ndayken atılmış.

Oşinografi çalışmaları yapan ekip, okyanus akıntılarını anlayıp daha iyi bir rota çıkarmak için şişeyi denize atmış. Bölge sakinlerinden Tonya Illman tarafından keşfedilen şişenin ilk etapta ne olduğunu anlamakta zorlanmışlar. Illman şişeyi kitaplığında iyi duracağı için aldığını söylüyor. “Aslında şişenin içinde bir not olduğunu oğlumun kız arkadaşı keşfetti.” diyen Illman, notun çok nemli olduğunu ve katlanıp bağlanarak şişeye konduğunu kaydediyor.

Alman gemisinden mesaj Illman, notu keşfedince şişeyi Batı Avustralya Müzesi’ne götürmüş. Şişeyi inceleyen müze konuyla ilgili makale paylaşmayı da ihmal etmiyor. Log’un haberine göre araştırmacılar şişenin atıldıktan yaklaşık 1 yıl sonra karaya vurduğuna inanıyor. Ancak kum altında gömülü kalan şişenin bulunması yüz yılı aşkın zaman almış. Notta notu bulan kişinin notu Alman Deniz Gözlemevi’ne ya da en yakın Alman konsolosluğuna götürmesi istenmiş. Tabii bulunduğu tarih ve mekan bilgileriyle beraber. Söz konusu keşif ile ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

