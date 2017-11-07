Darbeci general Sisi 3'üncü dönem için aday olmayacağını açıkladı

<p> Hafta sonu CNBC'ye açıklamalarda bulunan el Sisi "Mısırlıların isteğine karşı olarak bir gün bile cumhurbaşkanı olarak kalmak bana uygun değil. Televizyonda olduğum için böyle konuşmuyorum. Bunlar benim sahiplendiğim prensipler" dedi.</p>
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