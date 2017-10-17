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Sisi, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder başkent Kahire'de bir araya geldi.

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Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede "Ortadoğu’daki barış girişimleri ile ilgili son gelişmeler, Filistin-İsrail barış görüşmelerinin tekrar başlaması ve Filistin davasına adil ve kapsamlı bir çözüm bulunması" konularının ele alındığı belirtildi. Görüşmede, Mısır İstihbarat Başkanı Halid Fevzi’nin de hazır bulunduğu kaydedildi.

Sisi’nin görüşme sırasında, Filistin uzlaşı görüşmeleri konusunda ülkesinin gösterdiği çabaya dikkati çekerek, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümetinin Gazze’de tüm görevlerini yerine getirmeye başladığını hatırlattığı ifade edildi.

Lauder’in ise "bölgesel problemlerin çözümü ve terörle mücadele konularında Mısır’ın gösterdiği çabaları takdirle karşıladığını" söylediği aktarıldı.

Dünya Yahudi Kongresi 1936 yılında kuruldu. Tüzüğüne göre kuruluş hedefi, “Yahudi halkının bekası ve birliğinin güçlendirilmesi" olan Kongre’nin başkanlığını 2007 yılından bu yana ABD'li iş adamı Lauder yapıyor.

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