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Sisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi telefonda görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ikili ilişkileri güçlendirme meselesini görüştüğü bildirildi.

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Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan telefon aldığı, görüşmede ikili ilişkilerin ve ilişkileri geliştirme yollarının masaya yatırıldığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca, bölgesel gelişmeler ve bölgede yaşanan krizler konusunda sarf edilen çabaların ele alındığı da ifade edildi.

 

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