Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Sisi para karşılığı vatandaşlık yasası'nı onayladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkede son aylarda tartışmalara yol açan 'banka mevduatı karşılığında yabancılara Mısır vatandaşlığı' verilmesini düzenleyen yasayı onayladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yarı resmi El-Ahbar Gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Sisi, "Yabancıların ülkeye girişini ve bazılarına banka mevduatı karşılığında Mısır vatandaşlığı" verilmesini düzenleyen ve meclis tarafından kabul edilen yasayı onayladı.

Söz konusu yasanın yatırımı desteklemek amacıyla düzenlendiği belirtiliyor.

Mısır parlamentosu 16 Temmuz'da, ülkede ikamet eden yabancılara herhangi bir Mısır bankasında en az 7 milyon Cüneyh (393 bin dolar) mevduat açması karşılığında vatandaşlık verilmesini öngören yasal düzenlemeyi kabul etmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul’da kadının kafatasının kırıldığı feci kaza kamerada

İstanbul’da kadının kafatasının kırıldığı feci kaza kamerada

Amerikan malı otomobiller hangileri? Vergiyle ABD arabaları kaç lira oldu?

Amerikan malı otomobiller hangileri? Vergiyle ABD arabaları kaç lira oldu?

Süper Lig'e gelen en iyi yabancı futbolcular!

Süper Lig'e gelen en iyi yabancı futbolcular!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA