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Siviller Myanmar'dan Bangladeş'e deniz yoluyla kaçıyor

Myanmar'da devam eden Müslüman katliamından dolayı çıkış yolu arayan siviller, deniz yoluyla Bangladeş'e kaçıyor.

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Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılmaz hale getirildi.

SİVİLLER DENİZ YOLUYLA KAÇIYOR

On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor.

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