Sizinkiler başaramadı

Türkiye’de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek için düzenlenen halk oylaması sürecinde açıkça ‘hayır’ kampanyası yürüterek gazetelerinde Türkçe manşetler atan ve Türk bakanlara miting yasağını destekleyen Avrupa, ülkelerinden çıkan yüksek orandaki ‘evet’in ardından düzenlenen kutlamalara da gözünü kapadı. Rekor ‘evet’ sonucunun çıktığı Almanya, Hollanda ve Balkanlar’da yaşayan Türkler, kararlarıyla Batı’nın ikiyüzlü tutumuna güçlü bir mesaj verirken, yayın organları ‘ikiye bölünme’ dışında herhangi bir bilgiyi sayfalarına taşımadı.

GURBETÇİLERE CEZA

Anayasa değişikliğinin yüzde 63 ile kabul gördüğü Almanya’da Türkler’in yoğun olarak yaşadığı Köln kentinde, sonuçlar konvoy oluşturularak kutlandı. Referandum sürecinde ‘Atatürk olsa Hayır derdi’ suiistimaline bile başvuran Alman basınının gözünü kapattığı kutlamalarda Köln polisi ‘gürültü yaptıkları’ gerekçesiyle vatandaşlarımıza para cezası verdi. ‘Evet’in zaferine gözünü kapatan Alman basını da referandum sonuçlarını ‘Erdoğan’ın buruk zaferi’ olarak nitelendirdi. Die Welt gazetesi “Erdoğan’ın Bu Zaferi Yenilgidir” başlığını kullanırken, Spiegel “Bölünmüş Ulus” manşetiyle ülkenin evet-hayır diye kamplaştığını iddia etti.

ROTTERDAM BAYRAM YERİ

Türk Bakanları konuşturmama skandalına imza atarak ‘hayır’ cephesine çalışan Hollanda’da da yüzde 70’lik ‘evet’ sonucu Rotterdam kentinde olaylara sahne olan konsolosluk binası önünde kutlandı. Başkonsolosluk önünde ‘En büyük Türkiye’ sloganları atan vatandaşlar, Erasmus Köprüsü›ne Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resminin bulunduğu “Onlar konuşur biz yaparız” yazılı afiş astı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine desteğin yüzde 57’yi aştığı Balkan coğrafyasındaki kutlamalarda da ‘Güçlü bir Türkiye, güçlü Balkanlar demektir’ söylemi öne çıktı.

KÜRT OYLARI YOK SAYILDI

Referandum sürecinde terör örgütü PKK’nın ‘hayır’ mitinglerine ev sahipliği yapan Batı ülkelerinin bu oyunu da boşa çıktı. Yurt dışında ve güneydoğuda yaşayan Kürt vatandaşlar, ‘evet’ yönünde oy kullanarak terör örgütüne geçit vermedi. Her fırsatta PKK’nın propagandasını yapmaktan vazgeçmeyen Avrupa basını bu detayı da haberlerine taşımadı.

EVET DİYEN TÜRKLERE VATANDAŞLIK TEHDİDİ

Referandumda yüzde 80’e yakın ‘evet’ oyu çıkan Belçika’da, Türkiye kökenlilerin çifte vatandaşlığının iptal edilmesi tartışması yeniden gündeme geldi. Hükümet ortağı Flaman Hıristiyan Demokrat Partisi milletvekili Hendrik Bogaert, Erdoğan’ı destekleyenlerin çifte vatandaşlığına son verilmesini istedi. Aynı partiden Devlet Bakanı Theo Francken de camilerin kontrol altına alınmasını isteyerek Batı’nın faşist yüzünün devam ettiğini gözler önüne serdi. Sonuçlardan rahatsız olan Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders de Twitter’dan paylaştığı mesajında “Eğer Hollanda’daki özgürlüklere rağmen Türkiye’de Erdoğan’ı seçiyorsanız burada işiniz yok. Güle güle” ifadelerini kullandı. Irkçı Alman AfD partisinden Alice Weidel de Türk kökenli Almanya vatandaşlarını ‘Erdoğan casusu’ olarak nitelendirerek Türkiye’ye geri dönmeleri gerektiğini belirtti.