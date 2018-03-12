Slovakya İçişleri Bakanı Kalinak istifa etti

Slovakya İçişleri Bakanı Robert Kalinak, Slovakya'da yolsuzluk olaylarını araştıran gazeteci Jan Kuciak ve kız arkadaşının öldürülmesi nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

AFP'nin aktardığına göre, Slovakya'nın istikrarını tesis etmek için elinden gelen her şeyi yapacağını açıklayan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Kalinak, "Bu sebeple hükûmetteki bütün görevlerimi bırakıyorum." açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Slovakya'nın Bratislava kentinde bir yürüyüş gerçekleştiren yaklaşık 50 bin kişi, başta Başbakan Robert Fico olmak üzere ve bütün kabinenin istifasını istemişti.

Slovakya'da yolsuzluk olaylarını araştıran gazeteci Kuciak ve kız arkadaşı 26 Ocak'ta uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Daha önce de konuyla ilgili olarak Slovakya Kültür Bakanı da, "Bir gazetecinin öldürülmesini kabullenemediğini belirterek, "Rahat bir şekilde bakanlık koltuğunda oturmayı imkansız olarak görüyorum." diyerek istifa ettiğini açıklamıştı.