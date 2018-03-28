Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Slovakya, Portekiz ve Malta Rusya’daki büyükelçilerini geri çağırdı

Lüksemburg’dan sonra Slovakya, Portekiz ve Malta da Moskova'daki büyükelçisini geri çağırdı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Lüksemburg’un ajan krizi nedeniyle Rusya’daki büyükelçilerini geri çağırmasının ardından Slovakya, Malta ve Portekiz de Rusya’daki büyükelçilerini geri çağırdığını duyurdu. Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Layçak yaptığı açıklamada, 20 yıldan beri ilk kez Rusya Büyükelçisini geri çağırdıklarını söyledi. Maltalı yetkililer sosyal medyada yaptıkları açıklamalarda, ajan krizinde İngiltere’yi desteklediklerini ve bu sebeple büyükelçilerini geri çağırdıklarını belirtti. Portekiz Dışişleri Bakanlığı ise yayınladığı açıklamada büyükelçilerini ajan krizi sebebi ile geri çağırdıklarını ifade etti.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Arakan´da yakılan köylerin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Arakan´da yakılan köylerin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Rehberde nasıl kayıtlıyım uygulaması olay oldu

Rehberde nasıl kayıtlıyım uygulaması olay oldu

İşte dünyanın en pis şehirleri

İşte dünyanın en pis şehirleri

İşte FETÖ'nün İngiltere yapılanması

İşte FETÖ'nün İngiltere yapılanması

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA