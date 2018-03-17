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Slovakya'da gazeteci cinayeti sonrası erken seçim sesleri yükseliyor

Slovakya'da erken seçim talep eden halk meydanlardan geri adım atmıyor.

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Yolsuzluk olaylarını araştıran gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısının geçtiğimiz ay öldürülmesi sonrası ülkede hükumet karşıtı gösteriler başladı.
 
1989'da Kadife Devrim'den bu yana yapılan en büyük gösterilerde başkent Bratislava'da toplanan onbinlerce kişi cinayetlerin soruşturulmasını istiyor.
 
27 yaşındaki gazeteci Kuciak'ın, Başbakan Robert Fico'ya yakın isimlerin İtalyan mafyasıyla bağlantısını ortaya koyan bir haber hazırladığı biliniyordu.
 
Olayın ardından Slovakya Başbakanı Fico istifa etti; Cumhurbaşkanı Andrej Kiska da ülkede istikrarın sağlanması için erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.
 
(Euronews)

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