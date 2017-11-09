Slovenya Dışişleri Bakanı Karl Erjavec: Göçmen anlaşması sürdüğü sürece Balkan rotasının açılması tehlikesi yok

Resmi ziyaret için İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Slovenya Dışişleri Bakanı Karl Erjavec, İtalyan mevkidaşı Angelino Alfano ile görüştü. İki bakan, görüşmede, iki ülke ilişkilerini ve düzensiz göç konusu olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erjavec,Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Mart 2016’da devreye giren göçmen anlaşmasının önemine dikkati çekerek, "Türkiye ile yapılan anlaşma sürdüğü müddetçe Balkan rotasının yeniden açılmasına yönelik bir tehlike yok." dedi.

Bu hususu her daim Brüksel’in dikkatine getirmeye özen gösterdiğini belirten Erjavec, “Karmaşık ilişkilere rağmen Ankara ile olan diyalog, bu anlaşmayı korumak bakımından muhafaza edilmeli. Çünkü, yeni bir göç dalgasının Batı Balkanlar üzerinde yaratacağı baskıdan endişe ediyorum, zira daha ilk dalgadan bunun zararlı sonuçları olabilir." diye konuştu.

Erjavec, yabancı savaşçıların Avrupa’ya Balkan rotası üzerinden dönme riskine de değinerek, terör örgütü DEAŞ’ın savaşını kaybettiğini, yabancı savaşçıların da menşei ülkelerine dönmeye başladığını söyleyerek, bunların Balkan rotasını kullanması durumunda bölgede büyük istikrarsızlığa yol açabilecekleri uyarısında bulundu.