SMDK, müzakere heyeti üyesi Derviş'in ölümünden rejimi sorumlu tuttu

Heyetten yapılan yazılı açıklamada, "1938 doğumlu Derviş, Şam'da evinin önünde araçla ezildi. Daha sonra hastaneye kaldırılan Derviş orada tasfiye edildi." denilerek, başta Birleşmiş Milletler (BM) ve insan hakları kurumları olmak üzere uluslararası kurumlardan suikastla ilgili şeffaf soruşturma başlatması talep edildi.

Öte yandan SMDK Basın Ofisi Başkanı Ahmed Ramadan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gelen bilgilere göre, Munir Derviş, iki gün önce evinin önünde trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası Şam'da hastaneye kaldırıldı. Ayak bileğinden ameliyat oldu. Dün akşam taburcu edilmesi bekleniyordu. Kardeşleri çıkış işlemlerinin başlatılmasını istediğinde sorumlu doktorun bulunmadığını, çıkışının yarına ertelendiğini söylediler." dedi.

Ramadan, "Derviş dün akşam da hastanede kaldı. Kardeşleri ve ailesi ise hastaneden ayrıldılar. Derviş taburcu olmak üzereydi. Daha sonra hastaneden, ailesine trafik kazasıyla ilgili herhangi bir sağlık problemi yaşamamasına rağmen Derviş'in öldüğünü ilettiler." diye konuştu.

Derviş'in evinin önünde araçla ezilmesinden ve hastanede öldürülmesinden Esed rejiminin sorumlu olduğunu belirten Ramadan, Derviş'in herhangi bir sağlık sıkıntısı olmadığına dikkati çekti.

Ramadan, "Derviş, heyet üyesiydi. Cenevre-8 görüşmelerine katılan heyette yer alıyordu. Bunun sorumluluğunu rejime yüklüyoruz. BM gözetiminde yurt dışından gelen bağımsız bir sağlık heyeti tarafından Derviş'e otopsi yapılmasını isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

BM'nin olayın aydınlatılması konusunda sorumluluğunu üstlenmesini talep eden Ramadan, yazıları birkaç kez engellenen, Hafız Esed döneminde bir süre gözaltında tutulan yazar Derviş'in maruz kaldığı tehlikeleri bilmesine rağmen ülkeden ayrılmadığının altını çizdi.

Rejmin muhalefete tahammülü olmadığını belirten Ramadan, şunları kaydetti:

"Rejim, barışçıl dahil hiçbir muhalif oluşumu istemediğini açıkça gösteriyor. Rejim, muhalif olan herkesi herhangi bir sebeple tasfiye edebilir. Rejim, muhalif güçlerden intikam almak ve dikkatleri başka taraflara çekmek istiyor."