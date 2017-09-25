Sokak köpekleri Oxford profesörünü yedi

Atina'daki yetkililerin henüz ismini açıklamadığı 63 yaşındaki profesörden Perşembe gününden beri haber alınamıyordu.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Maronya'da bir arkeolojik alanı gezerken saldırıya uğrayan kadın, saldırıya uğrarken ailesini arayıp haber vermişti.

Ailesinin uyarısı üzerine dağlık bölgede arama çalışmaları başlatılırken Pazar günü profesörden kalan parçalara ulaşıldı.

'Deneyimli adli tıpçılar bile dehşete düştü'

Üst düzey bir polis yetkilisi, "Karşılaştığımız manzara çok trajikti" dedi ve ekledi:

"Kadının bedeni paramparça olmuştu.

"Deneyimli adli tıpçılarımız bile gördükleri karşısında dehşete düştü."

İngiliz profesörden kalan parçaların yanında pasaportu ve kişisel eşyalarının da bulunduğu açıklandı.

Yunanistan'da bir milyondan fazla sokak köpeği olduğu tahmin ediliyor. (BBC Türkçe)