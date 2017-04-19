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ABD'nin California'da silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'nin California eyaletinde bir kişinin sokakta insanlara rastgele ateş açması sonucu 3 kişi öldü.

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Fresno kentinde yaşanan olaya ilişkin polisten yapılan açıklamada, zanlının dört ayrı noktada rastgele 16 el ateş ettiği, olayda bir kamyon şoförünün, sokaktan geçen birinin ve otoparktaki bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Zanlının gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, saldırganın geçen hafta işlenen bir cinayetten arandığı kaydedildi.

Zanlının 39 yaşındaki Kori Ali Muhammad olduğu ve sosyal medya hesaplarında hükümet karşıtı ve "beyazları sevmediğine" ilişkin paylaşımlarda bulunduğu ifade edildi.

Fresno polisinin FBI ile bağlantıya geçtiği ve olayın terör saldırısı olup olmadığı konusunun henüz belirlenemediği kaydedildi.

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